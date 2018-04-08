Гасли — о четвёртом месте: я невероятно счастлив, трудно поверить!

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал четвёртый результат в гонке Гран-при Бахрейна.

«Это невероятно — шестое место в квалификации и четвёртое в гонке. Мы никогда не ожидали, что такое возможно. Я невероятно счастлив, трудно поверить. Большое спасибо команде, ведь машина была фантастической весь уик-энд. Сегодня у нас была возможность, и мы имели машину, чтобы использовать эту возможность. Определённо, в этот уик-энд мы сделали шаг вперёд. Я не знаю, будем ли мы так быстры в других гонках. Но сейчас нам просто нужно насладиться отличным днём для команды, «Хонды» и меня», — приводит слова Гасли Sky Sports.