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Гасли — о четвёртом месте: я невероятно счастлив, трудно поверить!
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Гасли — о четвёртом месте: я невероятно счастлив, трудно поверить! 

Чемпионат.com 1 час назад
Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал четвёртый результат в гонке Гран-при Бахрейна.
«Это невероятно — шестое место в квалификации и четвёртое в гонке. Мы никогда не ожидали, что такое возможно. Я невероятно счастлив, трудно поверить. Большое спасибо команде, ведь машина была фантастической весь уик-энд. Сегодня у нас была возможность, и мы имели машину, чтобы использовать эту возможность. Определённо, в этот уик-энд мы сделали шаг вперёд. Я не знаю, будем ли мы так быстры в других гонках. Но сейчас нам просто нужно насладиться отличным днём для команды, «Хонды» и меня», — приводит слова Гасли Sky Sports.
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Гран-при Бахрейна: Феттель победил, Сироткин — 17-й Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Сироткин — 18-й Гасли признан гонщиком дня на Гран-при Бахрейна
 Ещё 6 источников 
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