Ещё
Тото Вольфф: «В прошлом году в „Форс Индии“ все вели себя глупо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тото Вольфф: «В прошлом году в „Форс Индии“ все вели себя глупо» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Глава «Мерседеса» Тото Вольфф негативно высказался о поведении пилота, вышедшего из молодежной программы его команды, Эстебана Окона, который в прошлом сезоне имел несколько инцидентов с партнером по «Форс Индии» Серхио Пересом. Вольфф надеется, что Окон будет более зрелым в нынешнем сезоне.
— Эстебан молодой гонщик с большим потенциалом, и для него важен нынешний сезон, — цитирует L’Equipe Вольффа. — В прошлом году его выступление мне понравилось на фоне Переса. Но его стычки с ним — это некрасиво. Причем это вина и обоих гонщиков, и руководство. Все повели себя как глупцы. Мы будем судить об Оконе по его выступлениям за «Форс Индию». Но нужно понимать и то, как выступают пилоты в «Мерседесе». Боттас и Хэмилтон в прошлом году показали хорошее взаимодействие. Но «Мерседес» в будущем рассчитывает на Окона. Мы верим в него.
Спорт-Экспресс: последние новости
Эрик Булье: "Макларен" хочет бороться с "Ред Буллом" Хэмилтон потеряет пять мест на старте "Гран-при Бахрейна" Дмитрий Козак: "Цена на билеты "Гран-При России" начинается от 3990 рублей"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу28
Футболист скончался в 18 лет1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Появилось новое видео нападения Макгрегора32
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»94
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение