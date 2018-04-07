Тото Вольфф: «В прошлом году в „Форс Индии“ все вели себя глупо»

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф негативно высказался о поведении пилота, вышедшего из молодежной программы его команды, Эстебана Окона, который в прошлом сезоне имел несколько инцидентов с партнером по «Форс Индии» Серхио Пересом. Вольфф надеется, что Окон будет более зрелым в нынешнем сезоне.

— Эстебан молодой гонщик с большим потенциалом, и для него важен нынешний сезон, — цитирует L’Equipe Вольффа. — В прошлом году его выступление мне понравилось на фоне Переса. Но его стычки с ним — это некрасиво. Причем это вина и обоих гонщиков, и руководство. Все повели себя как глупцы. Мы будем судить об Оконе по его выступлениям за «Форс Индию». Но нужно понимать и то, как выступают пилоты в «Мерседесе». Боттас и Хэмилтон в прошлом году показали хорошее взаимодействие. Но «Мерседес» в будущем рассчитывает на Окона. Мы верим в него.