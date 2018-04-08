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Лэнс Стролл: «Уильямсу» многого не хватает"
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Лэнс Стролл: «Уильямсу» многого не хватает" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: autosport.com.ru
Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл выразил недовольство квалификацией «Гран-при Бахрейна». Канадец показал последний результат.
— Это был тяжелый уик-энд, — цитирует официальный сайт «Уильямса» Стролла. — Мы разочарованы тем, что обе машины выбыли в первом сегменте. Многое работает не так. Баланса нет, сцепление с дорогой неважное, и нам нужно больше скорости. Так что многого не хватает. В прошлом году в квалификации я проехал на 0,4 секунды быстрее, чем на этот раз. Надеюсь, что в гонке сможем продвинуться.
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