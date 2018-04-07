Формула-1. Феттель взял поул на «Сахире», Сироткин — 18-й

Немец Феттель весь уикенд находился в тени своего партнера, но в квалификации сумел показать лучшее время — 1 мин. 27,958 сек., став единственным пилотом, кто выехал из 1.28. Райкконен проиграл 0,143, но для ферраристов куда важнее было то, что они опередили чемпионов мира из немецкой Mercedes.

Гонщики немецкой «конюшни» заняли два последующих места: Валттери Боттас третй, а чемпион мира Льюис Хэмилтон — четвертый, но Хэмилтон потеряет 5 позиций на старте из-за замены коробки передач.