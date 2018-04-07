Ещё
Формула-1. Феттель взял поул на «Сахире», Сироткин — 18-й
Далее:
Читайте также:
Ещё

Формула-1. Феттель взял поул на «Сахире», Сироткин — 18-й 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: Вести.Ru
Второй в сезоне этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» — Гран-при Бахрейна, — вступает в решающую стадию. На автодроме «Сахир» прошла квалификация, в ходе которой доминировали гонщики Ferrari. Себастьян Феттель — первый, Кими Райкконен — второй. Наш Сергей Сироткин на 18-й строчке протокола.
Немец Феттель весь уикенд находился в тени своего партнера, но в квалификации сумел показать лучшее время — 1 мин. 27,958 сек., став единственным пилотом, кто выехал из 1.28. Райкконен проиграл 0,143, но для ферраристов куда важнее было то, что они опередили чемпионов мира из немецкой Mercedes.
Гонщики немецкой «конюшни» заняли два последующих места: Валттери Боттас третй, а чемпион мира Льюис Хэмилтон — четвертый, но Хэмилтон потеряет 5 позиций на старте из-за замены коробки передач.
Гонщики команды Williams россиянин Сергей Сироткин и канадец Лэнс Стролл на сей раз были едва ли не худшими. Впчроем. Сироткин напарника обыграл: он на 18-й строчке, а Стрлл — на последней 20-й. Между ними вклинился пилот Sauber Шарль Леклер.
Вести.Ru: последние новости
Гран-при Бахрейна. Райкконен лучший, Сироткин в арьергарде Формула-1. Феттель взял поул на "Сахире", Сироткин – 18-й Сергей Сироткин: надеюсь на улучшение результата в Бахрейне
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу28
«Краснодар» на выезде обыграл «Зенит»3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
UFC 223. Нурмагомедов — Яквинта. Начало текстовой трансляции в 5:00 мск.
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»94
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение