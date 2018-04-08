Валттери Боттас: «Парни в красном оказались слишком быстрыми в квалификации»

Себастьян Феттель и Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна. Два первых места заняли гонщики «Феррари» Кими Райкконен . Боттас вместе с партнером по команде Льюисом Хэмилтоном заняли в квалификации 3-ю и 4-ю позиции, но Хэмилтон будет оштрафован на старте гонки на 5 позиций и стартует с 9-го места.

«Мне кажется, все прошло довольно неплохо. Я показал неплохие круги и в конце квалификации смог даже прибавить. Просто эти ребята в красном сегодня были слишком быстрыми. Наша команда не может довольствоваться таким положением дел, так что я с нетерпением жду гонку. Думаю, в гонке борьба будет весьма плотной», — приводит слова Боттаса Sky Sportsю

Гонка Гран-при Бахрейна пройдет в воскресенье. Начало — в 18:00 по московскому времени.