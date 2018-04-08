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Себастьян Феттель: «За 10 кругов до финиша сказал команде, что все под контролем. Ничего не было под контролем»
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Себастьян Феттель: «За 10 кругов до финиша сказал команде, что все под контролем. Ничего не было под контролем» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: F1News.ru
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после победы на «Гран-при Бахрейна» сказал, что ему тяжело дался финиш, и он опасался, что Валттери Боттас его догонит. В результате Боттас отстал на 0,699, став вторым.
— Кажется, до финиша было около 10 кругов, и я сказал по радио, что все под контролем, — цитирует Sky Sports Феттеля. — Это была ложь! Ничего не было под контролем. Когда мне сообщили скорость Валттери в тот момент, я не думал, что смогу победить. Я занимался за рулем подсчетами и думал, что он догонит меня.
Я старался ехать настолько чисто, насколько возможно. Оба «Мерседеса» шли очень хорошо в конце первого отрезка. Они видели нашу тактику и подумали, что мы снова заедем в боксы. Но мы их перехитрили. Я старался беречь шины, насколько это было возможно. К счастью, Валттери не хватило кругов.
Трансляция «Гран-при Бахрейна»
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