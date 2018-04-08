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Сергей Сироткин: «Движемся вперед, но чего-то не хватает»
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Сергей Сироткин: «Движемся вперед, но чего-то не хватает» 

Спорт-Экспресс 8 апреля 2018
Фото: SovSport.Ru
Гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин подчеркнул, что команда могла показать более успешный результат на «Гран-при Бахрейна». Россиянин занял 17-е место, его партнер по команде Лэнс Стролл — 16-е.
— Мы могли надеяться на большее, — цитирует официальный сайт «Уильямса» Сироткина. — Первый круг я провел действительно хорошо. Не думаю, что мы могли выжать что-то еще из болида. На втором круге со вторым комплектом шин оказал влияние испорченный прогревочный круг, на котором мне пришлось бороться с тремя или четырьмя соперниками.
Я начал круг сразу за «Заубером», при этом понимал, что шины и тормоза не в идеальном состоянии. Я почти что улучшил время предыдущего круга, но не знаю, смогло ли это нас поднять выше.
Думаю, по сравнению с Мельбурном, мы действительно показали прогресс. Мы движемся вперед, но чего-то пока не хватает. Я рад, что мы не повторили ошибок Мельбурна.
Трансляция «Гран-при Бахрейна»
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