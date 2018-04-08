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Пьер Гасли: «Никто не ожидал нашего шестого места»
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Пьер Гасли: «Никто не ожидал нашего шестого места» 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
Фото: F1News.ru
Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли выразил радость по поводу удачной квалификации «Гран-при Бахрейна». Француз впервые в карьере попал в третий сегмент и показал шестое время, а стартовать будет пятым из-за штрафа Льюиса Хэмилтона.
— Мы не ожидали, что все получится так хорошо, — цитирует Sky Sports Гасли. — Мы знали, что есть потенциал, но шестое место! Это здорово. Теперь нам нужно как можно лучше выступить в гонке. Мне очень нравится трасса в Бахрейне. Помню, как здорово тут выступал в GP2. Мы не могли себе представить после Мельбурна, что будем так хороши здесь.
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