Пьер Гасли: «Никто не ожидал нашего шестого места»

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли выразил радость по поводу удачной квалификации «Гран-при Бахрейна». Француз впервые в карьере попал в третий сегмент и показал шестое время, а стартовать будет пятым из-за штрафа Льюиса Хэмилтона

— Мы не ожидали, что все получится так хорошо, — цитирует Sky Sports Гасли. — Мы знали, что есть потенциал, но шестое место! Это здорово. Теперь нам нужно как можно лучше выступить в гонке. Мне очень нравится трасса в Бахрейне. Помню, как здорово тут выступал в GP2. Мы не могли себе представить после Мельбурна, что будем так хороши здесь.