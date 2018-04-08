Гран-при Бахрейна: Феттель победил, Сироткин — 17-й

Гонка в Бахрейне превратилась в тактический триллер, победу в котором одержал самый хитрый. Сироткин , увы, последний.

Феттель сохраняет лидерство, «Ред Булл» едет домой

В середине пелотона столкнулись Брендон Хартли Серхио Перес — новозеландец позже получил за это штраф, а в задних рядах пару позиций отыграл Сергей Сироткин, выбравшийся на 16-е место. Когда трассу очистили от обломков, а гонка возобновилась после жёлтых флагов, удалось отыграться Льюису Хэмилтону — британец воспользовался борьбой соперников и прошёл сразу три машины. Кругом позже Хэмилтон опередил Магнуссена. Ещё два круга — и Льюис как стоячего прошёл Гасли и поднялся уже на четвёртое место. Отставание Хэмилтона от первой тройки к этому моменту составило уже девять секунд. Феттель, тем временем, оторвался от Боттаса на две с половиной секунды и примерно столько же сам Валттери «вёз» замыкавшему первую тройку Кими Райкконену.

Тактика против тактики

Лидеры отправились на первые пит-стопы после 18 кругов — череду остановок открыл Себастьян Феттель. Кругом позже примеру напарника последовал Кими Райкконен. На 20-м круге на пит-лейн отправился Валттери Боттас — и финн, в отличие от гонщиков «Феррари» , получил «медиум», чтобы добраться до финиша с одной остановкой. Хэмилтон оставался на трассе гораздо дольше — вплоть до того, что к 24-му кругу лидировавшего британца догнал Феттель. На протяжении нескольких поворотов Льюис на изношенных шинах отбивался от атак «Феррари», но в зоне DRS противопоставить немцу было нечего. А уже на следующем круге — незадолго до середины дистанции — Хэмилтон свернул на долгожданный пит-стоп за свежим «медиумом». Феттель закрепился в лидерах, он на пять секунд оторвался от Боттаса, а на третьей позиции — ещё в двух секундах — расположился Райкконен. Хэмилтон вновь оказался на четвёртом месте. Десять кругов продолжалась заочная борьба «Феррари» и «Мерседеса». Чтобы удержать впереди после второго пит-стопа, «Скудерии» необходимо было порядка 20 секунд преимущества, и если удержать Боттаса было уже нереально, то сражение с Хэмилтоном продолжалось. Первым на второй пит-стоп поехал Кими Райкконен — остановка прошла крайне неудачно: один из механиков получил травму, а пилот уехал с пит-стопа лишь с тремя новыми шинами. Через несколько секунд, увидев жесты пит-бригады, Райкконен остановил автомобиль — и на этом его гонка закончилась.

Фокус удался

Теперь в «Мерседесе» ждали пит-стопа Феттеля, но Себ упорно оставался на трассе. За 15 кругов до финиша немец «вёз» семь с лишним секунд Боттасу, но отрыв от Хэмилтона сократился до 16 секунд. Льюис начинал нервничать и чуть ли не каждый круг спрашивал у команды в каком темпе ему нужно ехать. Инженер успокаивал пилота и подтверждал, что тот держит достаточный темп. К 47-му кругу дистанции буквально все гонщики, кроме «Мерседесов» и Феттеля, совершили по меньшей мере по два пит-стопа. Но за семь кругов до финиша стало ясно, что в «Феррари» надеются дотянуть до финиша без второго пит-стопа — Феттель уже более 30 кругов проехал на «софте», и его темп начал падать, а Боттас начал отыгрывать по нескольку десятых с круга. За пять кругов до финиша между Феттелем и Боттасом осталось менее двух с половиной секунд. Валттери, взвинтив темп, проезжал круги на секунду с лишним быстрее своего визави. На предпоследнем круге Боттас уже дотянулся до «зоны DRS» позади Феттеля, но на отсечке финну не хватило буквально пары сотых. На второй «зоне DRS» финн всё-таки зацепился за лидера и открыл крыло, но прямой не хватило, чтобы подготовить атаку. На финальный круг Феттель и Боттас ушли с разрывом в восемь десятых, и в первом повороте Валттери пошёл в атаку — разницы в скорости не хватило, гонщики сохранили позиции. Другого шанса у Боттаса не было, а Феттель на чудом выдержавшей резине пересёк финишную черту первым и одержал вторую победу подряд. Боттас и Хэмилтон остались лишь на втором и третьем местах.