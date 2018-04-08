Гонка в Бахрейне превратилась в тактический триллер, победу в котором одержал самый хитрый. Сироткин, увы, последний.
Феттель сохраняет лидерство, «Ред Булл» едет домой
На старте Себастьян Феттель уверенно сохранил первую позицию, а вот Кими Райкконен ещё до первого поворота выпустил на второе место Валттери Боттаса. Чуть дальше великолепно стартовал Пьер Гасли, прорвавшийся мимо Даниэля Риккардо на четвёртое место, правда, чуть позже австралиец контратаковал «Торо Россо» и вернул позицию. Следом расположились Магнуссен, Окон и Хюлькенберг, а на девятую строчку выскочил Фернандо Алонсо. Льюис Хэмилтон, стартовавший на более жёстких шинах, одну позицию потерял, а вскоре попал под атаки Макса Ферстаппена и пропустил голландца. Но в пылу борьбы между «Мерседесом» и «Ред Булл» произошёл контакт и уже в следующее мгновение у Ферстаппена лопнула шина. А ещё через минуту не самый удачный для «Ред Булл» старт превратился в настоящую катастрофу — из-за технических проблем на обочине встал Даниэль Риккардо.
В середине пелотона столкнулись Брендон Хартли и Серхио Перес — новозеландец позже получил за это штраф, а в задних рядах пару позиций отыграл Сергей Сироткин, выбравшийся на 16-е место. Когда трассу очистили от обломков, а гонка возобновилась после жёлтых флагов, удалось отыграться Льюису Хэмилтону — британец воспользовался борьбой соперников и прошёл сразу три машины. Кругом позже Хэмилтон опередил Магнуссена. Ещё два круга — и Льюис как стоячего прошёл Гасли и поднялся уже на четвёртое место. Отставание Хэмилтона от первой тройки к этому моменту составило уже девять секунд. Феттель, тем временем, оторвался от Боттаса на две с половиной секунды и примерно столько же сам Валттери «вёз» замыкавшему первую тройку Кими Райкконену.
Тактика против тактики
Лидеры отправились на первые пит-стопы после 18 кругов — череду остановок открыл Себастьян Феттель. Кругом позже примеру напарника последовал Кими Райкконен. На 20-м круге на пит-лейн отправился Валттери Боттас — и финн, в отличие от гонщиков «Феррари», получил «медиум», чтобы добраться до финиша с одной остановкой. Хэмилтон оставался на трассе гораздо дольше — вплоть до того, что к 24-му кругу лидировавшего британца догнал Феттель. На протяжении нескольких поворотов Льюис на изношенных шинах отбивался от атак «Феррари», но в зоне DRS противопоставить немцу было нечего. А уже на следующем круге — незадолго до середины дистанции — Хэмилтон свернул на долгожданный пит-стоп за свежим «медиумом». Феттель закрепился в лидерах, он на пять секунд оторвался от Боттаса, а на третьей позиции — ещё в двух секундах — расположился Райкконен. Хэмилтон вновь оказался на четвёртом месте. Десять кругов продолжалась заочная борьба «Феррари» и «Мерседеса». Чтобы удержать впереди после второго пит-стопа, «Скудерии» необходимо было порядка 20 секунд преимущества, и если удержать Боттаса было уже нереально, то сражение с Хэмилтоном продолжалось. Первым на второй пит-стоп поехал Кими Райкконен — остановка прошла крайне неудачно: один из механиков получил травму, а пилот уехал с пит-стопа лишь с тремя новыми шинами. Через несколько секунд, увидев жесты пит-бригады, Райкконен остановил автомобиль — и на этом его гонка закончилась.
Фокус удался
Теперь в «Мерседесе» ждали пит-стопа Феттеля, но Себ упорно оставался на трассе. За 15 кругов до финиша немец «вёз» семь с лишним секунд Боттасу, но отрыв от Хэмилтона сократился до 16 секунд. Льюис начинал нервничать и чуть ли не каждый круг спрашивал у команды в каком темпе ему нужно ехать. Инженер успокаивал пилота и подтверждал, что тот держит достаточный темп. К 47-му кругу дистанции буквально все гонщики, кроме «Мерседесов» и Феттеля, совершили по меньшей мере по два пит-стопа. Но за семь кругов до финиша стало ясно, что в «Феррари» надеются дотянуть до финиша без второго пит-стопа — Феттель уже более 30 кругов проехал на «софте», и его темп начал падать, а Боттас начал отыгрывать по нескольку десятых с круга. За пять кругов до финиша между Феттелем и Боттасом осталось менее двух с половиной секунд. Валттери, взвинтив темп, проезжал круги на секунду с лишним быстрее своего визави. На предпоследнем круге Боттас уже дотянулся до «зоны DRS» позади Феттеля, но на отсечке финну не хватило буквально пары сотых. На второй «зоне DRS» финн всё-таки зацепился за лидера и открыл крыло, но прямой не хватило, чтобы подготовить атаку. На финальный круг Феттель и Боттас ушли с разрывом в восемь десятых, и в первом повороте Валттери пошёл в атаку — разницы в скорости не хватило, гонщики сохранили позиции. Другого шанса у Боттаса не было, а Феттель на чудом выдержавшей резине пересёк финишную черту первым и одержал вторую победу подряд. Боттас и Хэмилтон остались лишь на втором и третьем местах.
На четвёртой позиции гонку завершил Пьер Гасли, который почти всю дистанцию был главным преследователем грандов и уверенно отбился от всех соперников — Магнуссен отстал от «торо Россо» на 13 секунд, а Хюлькенберг, занявший шестое место, оказался в полуминуте от француза. Фернандо Алонсо под конец уступил круг лидерам, но всё же закончил гонку седьмым, Стоффель Вандорн классифицировался восьмым, а до девятого места добрался Маркус Эрикссон — превосходный результат для «Заубера». Замкнул топ-10 Эстебан Окон. Сергей Сироткин, увы, финишировал 17-м — неудачная гонка для «Уильямса» завершилась тем, что её машины замкнули пелотон. В общем зачёте после двух этапов по-прежнему лидирует Себастьян Феттель — у него максимальные 50 очков. Льюис Хэмилтон на второй позиции и проигрывает немцу уже 17 баллов. На третью строчку поднялся Валттери Боттас, а на четвёртой позиции расположился Фернандо Алонсо. Замыкает пятёрку сильнейших Кими Райкконен. В Кубке конструкторов «Феррари» опережает «Мерседес» на 10 очков, а «Макларен» отобрал у «Ред Булл» третью строчку.