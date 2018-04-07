Амазонки по пятницам: Таня из Боготы

Сегодня мы возвращаемся к теме самых ярких представительниц прекрасного пола в мировом автомотоспорте. И в преддверии стартующего сегодня Гран-при Бахрейна посвятим наш очередной выпуск пятничных «Амазонок» единственной пилотессе в современной Формуле-1 — очаровательной брюнетке Татьяне Кальдерон . В этом сезоне 25-летняя спортсменка и красавица из далекой Колумбии подписала контракт тест-пилота с командой Alfa Romeo Sauber F1 Team и, весьма вероятно, в скором времени сумеет осуществить свою заветную мечту — пилотировать на гоночной трассе боевой болид Формулы-1.

«Определенно, это правильный шаг в моей карьере, — сказала Татьяна в интервью каналу Sky Sports во время мартовских тестов F1 в Барселоне. — Я очень благодарна команде за то, что она предоставила мне такую возможность. Да, я буду работать в кокпите машины. Точные сроки еще не определены, но я точно сяду за руль C37 в этом сезоне. Я очень много работала в прошлом году и абсолютно точно готова к следующему шагу. Что касается физических требований, я думаю, что успешно справлюсь с машиной Формулы-1».

Отметим, что землячка знаменитого Хуана-Пабло Монтойи два предыдущих сезона провела в молодежной формульной серии GP3. Кроме того, ей удалось принять участие в последнем этапе Чемпионата World Series Formula V8 3.5 и после финальной гонки подняться на призовой подиум. В этом году Татьяна Кальдерон продолжит выступления в серии GP3, где будет единственной девушкой-пилотессой. Так давайте же вместе поболеем за прекрасную колумбийскую амазонку и пожелаем ей поскорее оказаться в кокпите болида Формулы-1.

С наступающими выходными и Светлым праздником Пасхи! До следующей пятницы.