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MotoGP: Гонку в Аргентинец выиграл британец Кратчлоу на Honda
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MotoGP: Гонку в Аргентинец выиграл британец Кратчлоу на Honda 

Motonews.ru 9 апреля 2018
Фото: Motonews.ru
В Аргентине в минувшие выходные прошел второй этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам серии MotoGP.
В главном классе серии гонку неожиданно выиграл британец Кэл Кратчлоу из LCR Honda — 40:36.342. Гонка проходила на мокрой трассе. Для Кэла это третья в карьере победа в Гран-при. А «Хонде» Кратчлоу принес 750-ю по счету победу в серии.
Второе место на подиуме занял француз Йохан Зарко из Monster Yamaha Tech3. Третьим стал испанец Алекс Ринс из Team Suzuki Ecstar.
Из-за переменчивой погоды старт гонки пришлось отложить и большая часть пилотов вернулась в питлейн поменять шины. На старте действующий чемпион Марк Маркес застрял на решетке, устроил пробуксовку и оказался не на своем месте. В результате ему было сказано стартовать из питлейна. В итоге это видимо настолько разозлило молодого пилота, что он и по ходу гонки не смог держать себя в руках и в итоге не только набрал штрафов, будучи виновен в нескольких инцидентах, но и столкнулся с Валентино Росси, вытеснив его в гравий так, что итальянец упал, сам же Маркес хоть и замедлился, но удержался в седле — за это ему сняли еще 30 секунд с итогового времени.
Гонку начали 24 пилота, а закончил 21. Все потенциальные лидеры чемпионата оказались вне подиума. При этом лучший результат из фаворитов показал испанец Маверик Виньялес из Movistar Yamaha, который стал пятым. Итальянец Андреа Довизиозо из Ducati пришел шестым. Его напарник Хорхе Лоренсо стал пятнадцатым.
Марк Маркес и Валентино Росси финишировали вне очковой зоны. Дани Педроса не закончил гонку.
Общий зачет после двух этапов возглавляет Кратчлоу с 38 очками. Вторым идет Довизиозо с 35. Третий — Зарко — 28 очков. Четвертый Виньялес, у которого 21 очко. Пятый Маркес с 20 очками. У Росси 16 очков и он на восьмой строчке таблицы. У Педросы 9 очков и он на 12 месте. У Лоренсо одно очко и он двадцатый.
Впереди — третий этап этого непросто начавшегося чемпионата — в Техасе. Он пройдет через две недели, 22 апреля.
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