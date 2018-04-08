Кратчлоу выиграл гонку MotoGP Гран-при Аргентины, Росси сошёл 

Пилот команды Monster Yamaha Tech 3 Кэл Кратчлоу стал победителем гонки MotoGP Гран-при Аргентины. Второе место завоевал Жоанн Зарко, тройку лидеров замкнул Алекс Ринс.
Гонка перед самым стартом была объявлена дождевой, что привело к суматохе на стартовой решётке — только обладателю поула Джеку Миллеру удалось избежать наказания за нарушение правил пит-лейна. По регламенту MotoGP нарушители должны стартовать с пит-лейн, но их оказалось слишком много для этого, потому дирекция гонки приняла решение выставить все мотоциклы на последнее стартовое место в произвольном порядке.
По ходу гонки Миллер Долгое время удерживал лидерство, но ошибся в одном из поворотов и пропустил сразу трёх соперников вперёд. Увлекательной гонка получилась для Марка Маркеса — на старте действующий чемпион мира допустил сразу два нарушения правил, встав не на последнее место а на своё стартовое и вернулся на позицию не дожидаясь разрешения стюардов, что привело к наказанию в виде проезда по пит-лейн. Прорываясь, Маркес не по правилам опередил Алеша Эспаргаро, из-за чего был вынужден вернуть позицию сопернику. При обгоне Валентино Росси между гонщиками произошёл контакт, из-за которого для легендарного итальянца гонка завершилась досрочно. Однако, все эти злоключения не помешали Маркесу прийти к финишу пятым.