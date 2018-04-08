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Алонсо: «Не жалею о своих решениях, повторил бы их 100 раз»
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Алонсо: «Не жалею о своих решениях, повторил бы их 100 раз» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо заверил, что не жалеет о своих карьерных решениях, несмотря на некоторые неудачи. С 2015 года испанец выступает за «Макларен» и за это время ни разу не поднимался на подиум.
"Я очень люблю соревноваться во всем. Не только в Формуле-1, но и в ежедневной жизни. Это помогает мне так долго выступать. Каждый день, каждый год, каждый сезон все начинается с нуля, и ты остаешься голоден до успеха. Я всегда был таким, даже в детстве, выступая в картинге, или играя в футбол и теннис.
Я не жалею ни о каких решениях. Конечно, если бы я видел будущее в хрустальном шаре, то принимал бы другие решения. Но я не жалею, потому, что в те моменты, когда я принимал решения, я бы принял такие же еще 100 раз. В те моменты для меня все было ясно", — цитирует Алонсо Guardian.
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