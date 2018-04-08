Алонсо: «Не жалею о своих решениях, повторил бы их 100 раз»

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо заверил, что не жалеет о своих карьерных решениях, несмотря на некоторые неудачи. С 2015 года испанец выступает за «Макларен» и за это время ни разу не поднимался на подиум.

"Я очень люблю соревноваться во всем. Не только в Формуле-1, но и в ежедневной жизни. Это помогает мне так долго выступать. Каждый день, каждый год, каждый сезон все начинается с нуля, и ты остаешься голоден до успеха. Я всегда был таким, даже в детстве, выступая в картинге, или играя в футбол и теннис.