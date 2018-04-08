Маркелов рассказал о первом опыте работы в боксах «Рено» на Гран-при

Гонщик Russian Time в Формуле-2, а также тест-пилот «Рено» Артём Маркелов на Гран-при Бахрейна Формулы-1 впервые последил за работой коллектива Ф-1 во время гоночного уик-энда. Россиянин поделился своими впечатлениями от увиденного.

«На тестах наблюдать за работой команды в боксах менее интересно, чем здесь. Вместе с тем на тестах получаешь больше информации от инженеров. Так или иначе, было интересно и познавательно, я углубился в детали Формулы-1. Слушал радиопереговоры Хюлькенберга и Сайнса с инженерами. Карлос у меня в наушниках был потише, Нико — на полной громкости. Но поинтереснее слушать комментарии инженеров: пилоты обычно говорят примерно одно и то же. На брифинг «Рено» после квалификации я не попал, потому что нужно уезжать чуть раньше, а вот после гонки буду на таком брифинге и подробно всё выслушаю», — рассказал Маркелов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.

Россиянин также добавил, что многие представители «Рено» — механики, инженеры и спортивный директор — поздравили его с успешным выступлением в первой гонке Формулы-2, где Артём финишировал третьим после старта с пит-лейна.