Стрельникова: команда «Рено» поздравила Маркелова с удачной гонкой 

Глава российской команды Формулы-2 Russian Time Светлана Стрельникова рассказала, что после удачной гонки в Бахрейне в исполнении Артёма Маркелова, пилота поздравила вся команда «Рено», с которой он работает в качестве пилота по развитию.
«Поздравления получили от Марка Уэббера, мы давно с ним дружим. Кроме того, Артёма поздравила и вся команда «Рено». Ребята следили за своими пилотами и очень горды тем, что у них есть такой гонщик. Понятное дело, что нет комментариев, что всё здорово. Потому что обгонять весь пелотон это круто, но нужно, чтобы и квалификация была», — рассказала Стрельникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Светланой Амеличкиной.