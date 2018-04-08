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«Феррари» не комментирует возможное ограничение бюджетов в «Формуле-1»
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«Феррари» не комментирует возможное ограничение бюджетов в «Формуле-1» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Глава "Феррари" Серджо Маркьонне отказался комментировать слухи о том, что в «Формуле-1» может быть введен потолок бюджета. По данным британских СМИ, обсуждалась сумма в 150 миллионов евро в год. При этом на обсуждении не присутствовали представители «Феррари», сообщает F1Today. Ранее итальянская команда угрожала покинуть «Формулу-1», если новые бюджетные и технические правила ее не устроят.
Представители других команд отметили, что 150 миллионов евро — это слишком маленькая сумма для годового бюджета. Следующее совещание с участием всех команд состоится 17 апреля.
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