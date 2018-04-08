Мишель Бори: «Упакованные в вату машины „Формулы-1“ никого не будут привлекать»

Глава Автомобильного клуба Монако (АСМ) Мишель Бори, организующий уже несколько десятилетий «Гран-при Монако», выступил против концепции «Ореола». Эта система внедрена с 2018 года для защиты голов пилотов в кокпитах.

— А потом они установят катапульты, — цитирует Nice Matin Бори. — Автоспорт опасен. Если «Ореол» кому-то поможет, это здорово. Но я не вижу в нем необходимости. Попытайтесь обеспечить полную безопасность в «Формуле-1», но это противоречит духу спорта и обезображивает машины. «Формула-1» не для слабых. Возможно, я из старой гвардии, возможно, мое мнение устарело, но машина «Формулы-1», упакованная в вату, никого не будет привлекать.