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Мишель Бори: «Упакованные в вату машины „Формулы-1“ никого не будут привлекать»
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Мишель Бори: «Упакованные в вату машины „Формулы-1“ никого не будут привлекать» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Глава Автомобильного клуба Монако (АСМ) Мишель Бори, организующий уже несколько десятилетий «Гран-при Монако», выступил против концепции «Ореола». Эта система внедрена с 2018 года для защиты голов пилотов в кокпитах.
— А потом они установят катапульты, — цитирует Nice Matin Бори. — Автоспорт опасен. Если «Ореол» кому-то поможет, это здорово. Но я не вижу в нем необходимости. Попытайтесь обеспечить полную безопасность в «Формуле-1», но это противоречит духу спорта и обезображивает машины. «Формула-1» не для слабых. Возможно, я из старой гвардии, возможно, мое мнение устарело, но машина «Формулы-1», упакованная в вату, никого не будет привлекать.
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