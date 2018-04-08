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Только «Уильямс» поддержал краткосрочные меры по облегчению обгонов на трассах
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Только «Уильямс» поддержал краткосрочные меры по облегчению обгонов на трассах 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Перед гонкой «Гран-при Бахрейна» под руководством ФИА прошло совещание команд, на котором обсуждались возможные способы облегчения обгонов на трассах. Как сообщает Auto Motor und Sport, совещание технических директоров прошло безрезультатно.
Предлагались различные способы решения проблемы, которые можно было бы внедрить уже в 2019 году. В частности, речь шла о расширении зоны DRS или даже о разрешении использовать ее на протяжении всей трассы. Однако все команды голосовали против каждого из краткосрочных изменений. Только одна команда их поддержала — это был «Уильямс». 17 апреля состоится более представительное заседание стратегической группы по развитию.
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