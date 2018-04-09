«Формула-1» спасла жизнь семье из США 

Американец Робб Брэдли заявил, что просмотр «Формулы-1» спас жизнь ему и его семье, сообщает "Советский спорт".
25 марта Брэдли вместе с женой решили посмотреть гонку Гран-при Австралии. Чтобы не оставлять дочь, ночевавшую в спальне родителей, одну, супруги посадили ее рядом с собой на диване. Спустя час массивное дерево свалилось на дом, разрушив часть гостиной, кабинет, детскую комнату и спальню. Семья в этот момент находилась в другой части дома.
"Я всегда обожал машины и гонки. Думаю, это и позволило нам выжить", — цитирует Брэди Motorsport.
Ранее во время пит-стопа на Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне пилот "Феррари" Кими Райкконен получил сигнал отправляться на трассу, несмотря на то, что заднее левое колесо еще даже не было снято. Из-за сложившейся ситуации гонщик сбил механика и был вынужден сойти с трассы. В результате инцидента Чигарини получил переломы голени и малой берцовой кости.