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«Формула-1» спасла жизнь семье из США
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«Формула-1» спасла жизнь семье из США 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Американец Робб Брэдли заявил, что просмотр «Формулы-1» спас жизнь ему и его семье, сообщает "Советский спорт".
25 марта Брэдли вместе с женой решили посмотреть гонку Гран-при Австралии. Чтобы не оставлять дочь, ночевавшую в спальне родителей, одну, супруги посадили ее рядом с собой на диване. Спустя час массивное дерево свалилось на дом, разрушив часть гостиной, кабинет, детскую комнату и спальню. Семья в этот момент находилась в другой части дома.
"Я всегда обожал машины и гонки. Думаю, это и позволило нам выжить", — цитирует Брэди Motorsport.
Ранее во время пит-стопа на Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне пилот "Феррари" Кими Райкконен получил сигнал отправляться на трассу, несмотря на то, что заднее левое колесо еще даже не было снято. Из-за сложившейся ситуации гонщик сбил механика и был вынужден сойти с трассы. В результате инцидента Чигарини получил переломы голени и малой берцовой кости.
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