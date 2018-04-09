«Формула-1» спасла жизнь семье из США

Американец Робб Брэдли заявил, что просмотр «Формулы-1» спас жизнь ему и его семье, сообщает "Советский спорт"

25 марта Брэдли вместе с женой решили посмотреть гонку Гран-при Австралии. Чтобы не оставлять дочь, ночевавшую в спальне родителей, одну, супруги посадили ее рядом с собой на диване. Спустя час массивное дерево свалилось на дом, разрушив часть гостиной, кабинет, детскую комнату и спальню. Семья в этот момент находилась в другой части дома.

"Я всегда обожал машины и гонки. Думаю, это и позволило нам выжить", — цитирует Брэди Motorsport.