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Льюис Хэмилтон: «С учетом девятого места на старте, третий результат — это неплохо»
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Льюис Хэмилтон: «С учетом девятого места на старте, третий результат — это неплохо» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: F1News.ru
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался доволен своим выступлением на «Гран-при Бахрейна». Действующий чемпион стал третьим. Победу одержал Себастьян Феттель, второе место занял Валттери Боттас.
— Себастьян и Валттери великолепно провели уик-энд, — цитирует Sky Sports Хэмилтона. — Я очень доволен. С учетом девятого места на старте, третье — тоже неплохо.
В гонке были неудачные моменты, например, когда команда не слышала меня. Неприятно, когда не получаешь обратной связи.
Трансляция «Гран-при Бахрейна»
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