Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался доволен своим выступлением на «Гран-при Бахрейна». Действующий чемпион стал третьим. Победу одержал Себастьян Феттель, второе место занял Валттери Боттас.
— Себастьян и Валттери великолепно провели уик-энд, — цитирует Sky Sports Хэмилтона. — Я очень доволен. С учетом девятого места на старте, третье — тоже неплохо.
В гонке были неудачные моменты, например, когда команда не слышала меня. Неприятно, когда не получаешь обратной связи.
Трансляция «Гран-при Бахрейна»