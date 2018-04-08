Льюис Хэмилтон: «С учетом девятого места на старте, третий результат — это неплохо»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался доволен своим выступлением на «Гран-при Бахрейна». Действующий чемпион стал третьим. Победу одержал Себастьян Феттель , второе место занял Валттери Боттас.

— Себастьян и Валттери великолепно провели уик-энд, — цитирует Sky Sports Хэмилтона . — Я очень доволен. С учетом девятого места на старте, третье — тоже неплохо.

В гонке были неудачные моменты, например, когда команда не слышала меня. Неприятно, когда не получаешь обратной связи.

Трансляция «Гран-при Бахрейна»