Гасли признан гонщиком дня на Гран-при Бахрейна 

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Бахрейна. Больше всего голосов получил французский пилот «Торо Россо» Пьер Гасли. Французский гонщик финишировал в гонке на четвёртой позиции, пропустив вперёд лишь трёх представителей топ-команд. Напомним, что победу на Гран-при Бахрейна одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, опередивший Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона.
Посмотреть твит пресс-службы Формулы-1 о выборе Гонщика дня можно в официальном твиттер-аккаунте Ф-1.