Ещё
Гасли признан гонщиком дня на Гран-при Бахрейна
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гасли признан гонщиком дня на Гран-при Бахрейна 

Чемпионат.com 2 часа назад
Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Бахрейна. Больше всего голосов получил французский пилот «Торо Россо» Пьер Гасли. Французский гонщик финишировал в гонке на четвёртой позиции, пропустив вперёд лишь трёх представителей топ-команд. Напомним, что победу на Гран-при Бахрейна одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, опередивший Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона.
Посмотреть твит пресс-службы Формулы-1 о выборе Гонщика дня можно в официальном твиттер-аккаунте Ф-1.
Чемпионат.com: последние новости
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Онлайн-трансляция Мик стал быстрейшим на шейкдауне Ралли Корсики, Ожье — 5-й, Лёб — 7-й Стрельникова: команда «Рено» поздравила Маркелова с удачной гонкой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой318
ЦСКА победил СКА7
Нурмагомедов обратился к Макгрегору6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Ягудин с женой попали в больницу28
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение