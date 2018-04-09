Пилот «Формулы-1» Сироткин: на Гран-при Бахрейна мы выглядели идиотами

"Сильные чувства после тяжелых выходных. Я знаю, что со стороны мы выглядели идиотами. Это совершенно очевидно", — цитирует Сироткина F1i.

Гонщик отметил, что положительными моментами были приобретенный опыт, как личный, так и командный.

Сироткин финишировал на 17-м месте, однако после штрафов, полученных мексиканцем Серхио Пересом из «Форс Индии» (+ 30 секунд) и новозеландцем Брендоном Хартли из «Торо Россо» (+ 30), российский пилот поднялся на 15-ю строчку в итоговом протоколе.