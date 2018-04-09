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Пилот «Формулы-1» Сироткин: на Гран-при Бахрейна мы выглядели идиотами
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Пилот «Формулы-1» Сироткин: на Гран-при Бахрейна мы выглядели идиотами 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российский гонщик команды «Уильямс» Сергей Сироткин остался недоволен гонкой на Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне, сообщает "Советский спорт".
"Сильные чувства после тяжелых выходных. Я знаю, что со стороны мы выглядели идиотами. Это совершенно очевидно", — цитирует Сироткина F1i.
Гонщик отметил, что положительными моментами были приобретенный опыт, как личный, так и командный.
Сироткин финишировал на 17-м месте, однако после штрафов, полученных мексиканцем Серхио Пересом из «Форс Индии» (+ 30 секунд) и новозеландцем Брендоном Хартли из «Торо Россо» (+ 30), российский пилот поднялся на 15-ю строчку в итоговом протоколе.
Победу в гонке одержал немец Себастьян Феттель на "Феррари".
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