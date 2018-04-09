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Сергей Сироткин поднялся на 15 место итогового протокола Гран-при Бахрейна
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Сергей Сироткин поднялся на 15 место итогового протокола Гран-при Бахрейна 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российский пилот команды «Формулы-1» Williams Сергей Сироткин по итогам Гран-при Бахрейна финишировал на 17 месте, однако вскоре все-таки поднялся на 15 строчку. Это стало возможным после того, как сразу два соперника по трассе получили штрафные 30-секундные наказания.
Пилот Force India Серхио Перес, а также Брендон Хартли из Toro Rosso понесли наказание за то, что на прогревочном круге совершили обгоны, что считается нарушением. Поэтому их 12 и 13 места соответственно после прибавки 30 секунд превратились в 16 и 17 позиции.
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