Льюис Хэмилтон: «Ферстаппен совершил глупый маневр»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил недовольство поведением Макса Ферстаппена в гонке «Гран-при Бахрейна». Гонщик «Ред Булла» атаковал британца слишком оптимистично в начале заезда, из-за чего между ними произошел контакт, в итоге голландец сошел с дистанции.