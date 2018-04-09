Льюис Хэмилтон: «Ферстаппен совершил глупый маневр» 

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил недовольство поведением Макса Ферстаппена в гонке «Гран-при Бахрейна». Гонщик «Ред Булла» атаковал британца слишком оптимистично в начале заезда, из-за чего между ними произошел контакт, в итоге голландец сошел с дистанции.
— Произошедшее с Максом было неизбежно, — цитирует F1i Хэмилтона. — На трассе между пилотами должно быть уважение, даже во время борьбы. Я не думаю, что его действия были уважительными. Это был глупый маневр. И он не закончил гонку, потому что не извлек уроков из своих ошибок.