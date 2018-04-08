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Маркес получил 30-секундный штраф
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Маркес получил 30-секундный штраф 

Чемпионат.com 2 часа назад
Гонщик «Хонды» Марк Маркес получил штраф в 30 секунд сразу после финиша Гран-при Аргентины и был лишён пятого места на финише, откатившись на 18-ю позицию. Наказание испанец получил за инцидент с Валентино Росси, в результате которого Росси был вынужден закончить гонку досрочно.
Всего Маркес по ходу гонки собрал коллекцию из трёх штрафов — проезд по пит-лейн за нарушение процедуры старта, требование вернуть позицию в борьбе с Алексом Эспаргаро и 30-секундный штраф за столкновение с Валентино Росси уже после финиша.
Победу в гонке одержал британский гонщик Кэл Кратчлоу.
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