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Пилот «Уильямса» Сироткин считает, что команда ошиблась с тактикой на Гран-при Бахрейна
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Пилот «Уильямса» Сироткин считает, что команда ошиблась с тактикой на Гран-при Бахрейна 

ТАСС 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
ТАСС, 8 апреля. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Уильямс» Сергей Сироткин считает, что его команда ошиблась с выбором тактики на гонку Гран-при Бахрейна. Слова Сироткина приводит пресс-служба «Уильямса».
На Гран-при Бахрейна Сироткин, который проводит дебютный сезоне в «Формуле-1», впервые доехал до финиша, заняв 17-е место.
"Это был хороший опыт, мы планировали сделать два пит-стопа, но это было ошибочным тактическим решением, так как потеряли много времени на это. Затем я попал в трафик с другими пилотами, темп был в порядке, но пока мы не можем просто следовать за другими командами. Над этим нам нужно серьезно улучшать работу, особенно это мешает на первом круге, так как невозможно бороться с другими, не повреждая переднюю шину", — сказал Сироткин.
Следующий этап Гран-при «Формулы-1» пройдет в Китае с 13 по 15 апреля.
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