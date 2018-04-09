Сироткин рассказал об ошибке выбранной тактики на Гран-при Бахрейна

Российский пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» Сергей Сироткин подвел итоги Гран-при Бахрейна, в котором он занял 17-е место. Об этом сообщает ТАСС.

"Это был хороший опыт, мы планировали сделать два пит-стопа, но это было ошибочным тактическим решением, так как потеряли много времени на это.

Затем я попал в трафик с другими пилотами, темп был в порядке, но пока мы не можем просто следовать за другими командами. Над этим нам нужно серьезно улучшать работу, особенно это мешает на первом круге, так как невозможно бороться с другими, не повреждая переднюю шину", — приводит слова Сироткина пресс-служба команды.

Себастьян Феттель. Ранее сообщалось, что Сироткин финишировал на 17-м месте, победил пилот "Феррари"

Следующий этап Гран-при «Формулы-1» пройдет в Китае с 13 по 15 апреля.