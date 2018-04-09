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Феттель возмутился интересом журналистов к нецензурному выражению Хэмилтона
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Феттель возмутился интересом журналистов к нецензурному выражению Хэмилтона 

SPORT24.ru 54 минуты назад
Фото: Motorsport.com
В гонке Гран-при Бахрейна между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном произошел контакт, в результате которого гонщик «Ред Булл» проколол заднее колесо своей машины о переднее крыло «Мерседеса». Просматривая этот эпизод после гонки, Льюис назвал Макса английским ругательством, что попало в телеэфир. На пресс-конференции Хэмилтона попросили прокомментировать эти слова, однако в разговор вмешался пилот «Феррари» Себастьян Феттель.
«Могу я ответить? Это нечестно. Не знаю, что уж там сделал Льюис, но мы все бывали в такой ситуации. Мы боремся и адреналин у нас кипит. Вы думаете в футболе, если бы у рта футболистов были микрофоны, они бы всегда говорили только что-нибудь милое, даже когда кто-то отбирает мяч или фолит? Не думаю, что стоит задавать вот такие паршивые вопросы и раздувать истории на пустом месте. Если я ударю вас по лицу, вы же не скажете мне: «Ах Себастьян, это было неприлично». Это была человеческая реакция. И мне иногда кажется, что все это искусственно раздувается», — цитирует Феттеля.
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