Болид «Формулы‐1» сломал ногу механику Ferrari

Болид «Формулы‐1» финского гонщика Кими Райкконена сломал голень и малую берцовую кость механику команды, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на спортивные издания.

Сообщается, что технику команды «Феррари» по имени Франческо врачи диагностировали серьезную травму ноги: «перелом голени и малой берцовой кости».

Инцидент произошел во время второго

пит-стопа

финского гонщика. Уточняется, что Райконнен получил сигнал отправляться на трассу, несмотря на то, что заднее левое колесо еще даже не было снято. Пилот не заметил работающего техника и сбив его, вынужденно прекратил гонку.

Команда «Феррари» рассматривает вероятность навсегда покинуть гонки класса «Формулы‐1», рассказал ранее журналистам глава компании Ferrari

N. V. Серджио

Маркионне. По его словам, концерн Ferrari может в ближайшее время переориентироваться в пользу американской гоночной серии «Индикар».