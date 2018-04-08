Ещё
Болид «Формулы‐1» сломал ногу механику Ferrari
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болид «Формулы‐1» сломал ногу механику Ferrari 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
Болид «Формулы‐1» финского гонщика Кими Райкконена сломал голень и малую берцовую кость механику команды, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на спортивные издания.
Сообщается, что технику команды «Феррари» по имени Франческо врачи диагностировали серьезную травму ноги: «перелом голени и малой берцовой кости».
Инцидент произошел во время второго
пит-стопа
финского гонщика. Уточняется, что Райконнен получил сигнал отправляться на трассу, несмотря на то, что заднее левое колесо еще даже не было снято. Пилот не заметил работающего техника и сбив его, вынужденно прекратил гонку.
Команда «Феррари» рассматривает вероятность навсегда покинуть гонки класса «Формулы‐1», рассказал ранее журналистам глава компании Ferrari
N. V. Серджио
Маркионне. По его словам, концерн Ferrari может в ближайшее время переориентироваться в пользу американской гоночной серии «Индикар».
360tv.ru: последние новости
Болид «Формулы‐1» сломал ногу механику Ferrari Илья Ковальчук намерен вернуться в НХЛ Бывшего вратаря киевского «Динамо» обстреляла из пистолета бывшая теща
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой327
Экс-игрока сборной Украины пыталась застрелить бывшая теща
Ковальчук будет играть в НХЛ1
ЦСКА победил СКА12
Нурмагомедов обратился к Макгрегору6
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение