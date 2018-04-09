Пилот «Формулы-1» дал по газам и сломал ногу механику

Пилот команды Ferrari Кими Райконнен не сумел финишировать в гонке «Формулы-1» на Гран-При Бахрейна из-за инцидента на пит-стопе. Видео опубликовано на Youtube-канале BoeseBeatsOfficial.

Механик Франческо Цигарини не успел закончить установку заднего левого колеса до того, как Райконнен нажал на педаль газа. В результате удара колесом Цигарини сломал ногу.

Финский гонщик в итоге выбыл из гонки — болид Райконнена сошел с трассы из-за неисправности с колесом, работу над которой не успели закончить.