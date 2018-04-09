Ещё
Пилот «Формулы-1» дал по газам и сломал ногу механику
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пилот «Формулы-1» дал по газам и сломал ногу механику 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пилот команды Ferrari Кими Райконнен не сумел финишировать в гонке «Формулы-1» на Гран-При Бахрейна из-за инцидента на пит-стопе. Видео опубликовано на Youtube-канале BoeseBeatsOfficial.
Механик Франческо Цигарини не успел закончить установку заднего левого колеса до того, как Райконнен нажал на педаль газа. В результате удара колесом Цигарини сломал ногу.
Финский гонщик в итоге выбыл из гонки — болид Райконнена сошел с трассы из-за неисправности с колесом, работу над которой не успели закончить.
Победу на финише праздновал Себастьян Феттель, представляющий Ferrari. Вторым пришел Валттери Боттас из команды Mercedes. Третье место занял также представитель Mercedes Льюис Хэмилтон.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
FIDE потребовала отставки Илюмжинова11
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой335
Стал известен новый клуб Ковальчука
Ягудин с женой попали в больницу28
Спортсмен рухнул под штангой
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Прочее
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение