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Макс Ферстаппен: «Хэмилтон непременно пожаловался бы, окажись он на моем месте»
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Макс Ферстаппен: «Хэмилтон непременно пожаловался бы, окажись он на моем месте» 

Спорт-Экспресс 58 минут назад
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен обвинил Льюиса Хэмилтона в том, что тот выбил из гонки «Гран-при Бахрейна». Голландец атаковал британца и обошел его, но между ними случился контакт, после которого Ферстаппен гонку не смог продолжить.
— Я был быстрее в конце последнего поворота и попробовал испытать удачу, — цитирует Sky Sports Ферстаппена. — Льюис оказался в стороне, а я опередил его. Кажется, у него было достаточно места сбоку, но я почувствовал удар в спину, который оказался смертельным для моей машины. Думаю, поменяйся мы местами, Льюис непременно пожаловался бы. Я считаю, что дал ему достаточно места.
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