Макс Ферстаппен: «Хэмилтон непременно пожаловался бы, окажись он на моем месте»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен обвинил Льюиса Хэмилтона в том, что тот выбил из гонки «Гран-при Бахрейна». Голландец атаковал британца и обошел его, но между ними случился контакт, после которого Ферстаппен гонку не смог продолжить.

— Я был быстрее в конце последнего поворота и попробовал испытать удачу, — цитирует Sky Sports Ферстаппена. — Льюис оказался в стороне, а я опередил его. Кажется, у него было достаточно места сбоку, но я почувствовал удар в спину, который оказался смертельным для моей машины. Думаю, поменяйся мы местами, Льюис непременно пожаловался бы. Я считаю, что дал ему достаточно места.