Сбитый пилотом «Формулы-1» механик «Феррари» прооперирован

"Я благодарю всех, кто за меня переживал. Ничего другого, просто большое спасибо. Обнимаю", — написал Чигарини в инстаграме.

Во время пит-стопа на Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне Райконен получил сигнал отправляться на трассу, несмотря на то, что заднее левое колесо еще даже не было снято. Из-за сложившейся ситуации гонщик сбил механика и был вынужден сойти с трассы. В результате инцидента Чигарини получил переломы голени и малой берцовой кости.