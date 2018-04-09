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Сбитый пилотом «Формулы-1» механик «Феррари» прооперирован
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Сбитый пилотом «Формулы-1» механик «Феррари» прооперирован 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Механик команды «Формулы-1» "Феррари" Франческо Чигарини, которого сбил пилот Кими Райкконен, успешно прооперирован, сообщает "Советский спорт".
"Я благодарю всех, кто за меня переживал. Ничего другого, просто большое спасибо. Обнимаю", — написал Чигарини в инстаграме.
Во время пит-стопа на Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне Райконен получил сигнал отправляться на трассу, несмотря на то, что заднее левое колесо еще даже не было снято. Из-за сложившейся ситуации гонщик сбил механика и был вынужден сойти с трассы. В результате инцидента Чигарини получил переломы голени и малой берцовой кости.
Ранее сообщалось, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл вторую гонку сезона.
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