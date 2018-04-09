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Сироткин: со стороны мы в «Уильямсе» в Бахрейне выглядели как идиоты
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Сироткин: со стороны мы в «Уильямсе» в Бахрейне выглядели как идиоты 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский гонщик «Уильямса» в Формуле-1 Сергей Сироткин жёстко оценил выступление команды на Гран-при Бахрейна.
«Знаю, что со стороны мы в «Уильямсе» в Бахрейне выглядели как идиоты. Будет звучать странно, но при этом я нашёл положительные итоги в прошедшем уик-энде. Как пилот я получил важный опыт да и команда хорошо поработала. Но очевидно, что в гонке наш темп был ещё хуже, чем в квалификации. Мы всё больше начинаем понимать причины проблем. Все согласны, что со стороны болид «Уильямса» выглядит как хорошо продуманная и хорошо спроектированная машина, но для всех, кто был занят в работе над ней, удивительно, почему мы не можем получить от болида той скорости, которой ждём», — передаёт слова Сироткина корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
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