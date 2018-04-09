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Жак Вильнев: К счастью для Феттеля, за ним ехал Боттас, а не Хэмилтон
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Жак Вильнев: К счастью для Феттеля, за ним ехал Боттас, а не Хэмилтон 

Советский спорт 2 часа назад
Чемпион Формулы-1 Жак Вильнев прокомментировал итоги Гран-при Бахрейна, который накануне выиграл немец Себастьян Феттель.
«Феттель выступил великолепно. Никто не ждал, что он сможет проехать столь большой отрезок на мягких шинах. На последних десяти кругах было видно, что комплект шин «софт» на его машине серьезно изношен, но все же ему удалось удержать Боттаса позади. К счастью для «Феррари», за ним ехал Валттери, а не Хэмилтон.
Феттель из тех, кто думает головой. Готовясь его обогнать, нужно все тщательно просчитать. Себастьян знал, что если он будет по-прежнему поздно тормозить в первом повороте, то в третьем Боттас легко сможет его обогнать. Поэтому Феттель немного замедлился, чтобы точнее выйти из поворота и чуть погасить скорость Валттери, минимизировав риски», — приводит F1 News слова Вильнева.
Напомним, Феттель провел гонку с одним пит-стопом и финишировал на шинах «софт», тогда как преследовавший его финн Валттери Боттас был на комплекте «медиум».
Феттель выиграл вторую гонку подряд и продолжает лидировать в чемпионате мира.
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