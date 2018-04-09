Сироткин: без «прыжков» со стратегией был бы прилично впереди Стролла

Гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной подробно рассказал, как для него складывалась гонка Гран-при Бахрейна Формулы-1.

«Старт был хороший, я хорошо преодолел первый поворот, но перед четвёртым одного из гонщиков развернуло, я чуть подзастрял, и по внутренней траектории достаточного пилотов меня обошло. Ну а затем было просто выживание. Поверьте, у гонщика очень неприятные ощущения, когда ты не можешь бороться с другими машинами. Ты вроде хочешь, но понимаешь, эта борьба будет стоить тебе слишком много резины, что это нецелесообразно. После пит-стопов к тебе подъезжают машины, ты вроде начинаешь бороться, но потом понимаешь, что потратишь гораздо больше резины, чем надо. Не самое приятное чувство.

Изначально был план поехать с двумя пит-стопами, потом мы перепрыгнули на один пит-стоп, но в итоге вернулись к двум. Из-за этого потеряли время, лишний раз оказались в роли круговых и не извлекли максимума из некоторых составов резины. Если бы гонка прошла более спокойно, без таких «прыжков», то даже бороться со Строллом не пришлось бы: мы были бы прилично впереди. По темпу наша машина была существенно быстрее, чем у него.

Шокирован ли я темпом «Заубера»? В первую очередь мы шокированы нашим темпом. Мы должны извлечь максимум из того, что можем сами, а уже затем смотреть на других. «Заубер» — отличная команда с отличным персоналом, и она находится ровно там, где все и ожидали её увидеть. А вот мы находимся не там, где ожидали увидеть себя сами и где нас ожидали увидеть другие», — заявил Сироткин.