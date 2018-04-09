«Макларен» провёл 100-й Гран-при подряд без побед 

На Гран-при Бахрейна Формулы-1 команда «Макларен» отметила грустный юбилей. Гонка на трассе «Сахир» стала для британского коллектива 100-й подряд, в которой ей не удалось добиться победы. Последний раз «Макларен» победил на Гран-при Бразилии 2012 года — за рулём болида тогда находился Дженсон Баттон.
За свою историю «Макларен» одержал 182 победы в гонках Формулы-1. В 2013-2014 годах британская команда продолжала использовать моторы «Мерседес», с 2015-2017 годах выступала с двигателями «Хонда», а в сезоне-2018 перешла на силовые установки «Рено».