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Грожан: в Шанхае есть возможности для борьбы
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Грожан: в Шанхае есть возможности для борьбы 

Чемпионат.com 45 минут назад
Французский гонщик «Хааса» в Формуле-1 Ромен Грожан прокомментировал предстоящий Гран-при Китая.
«В Шанхае есть возможности для борьбы и на этой трассе всегда интересно обгонять. Но есть сложности с тем, чтобы найти подходящий баланс для машины, поскольку китайская трасса весьма требовательна к передним покрышкам. Если ваш болид быстр в квалификации, то и в гонке всё будет в порядке. Мне везло с тем, чтобы иметь в своём распоряжении хорошие машины и в трёх гонках я стартовал из топ-10 и там же финишировал. В Шанхае мне очень нравятся скоростные пятый и шестой повороты. Ну а наиболее сложными я бы назвал повороты с первого по третий, где сильно нагружены передние колёса и непросто отыскать идеальную траекторию. Кроме прочего, важно правильно выйти на обратную прямую и как можно скорее начинать ускоряться на ней. С новыми машинами стала выше скорость входа в первый поворот, прохождения пятого и шестого поворотов, а также стало позднее торможение на прямых», — сказал Грожан.
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