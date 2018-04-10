Магнуссен: в Шанхае много возможностей для обгона и плотной борьбы

Датский гонщик «Хааса» в Формуле-1 Кевин Магнуссен прокомментировал предстоящий Гран-при Китая.

«На трассе в Китае мне очень нравятся седьмой и восьмой повороты, которые я считаю самыми интересными. Ну а самые сложные — повороты с первого по третий, поскольку весьма необычно входить в них на достаточно высокой скорости, а затем уже в повороте замедляться. В целом в Шанхае очень интересный автодром, на котором много возможностей для обгона и плотной борьбы на протяжении всего круга», — сказал Магнуссен.