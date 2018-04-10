Чемпион мира «Формулы-1» Росберг стал инвестором «Формулы-Е»

Чемпион мира в классе «Формула-1» немецкий гонщик Нико Росберг стал инвестором и акционером чемпионата электромобилей «Формула-Е». Об этом сообщает официальный сайт серии.

Отмечается, что пилот сядет за руль нового поколения электрических болидов для показательных заездов во время этапа в Берлине, который состоится 19 мая.

"Я очень рад сесть за руль автомобиля Gen2. Будет здорово испытать этот мощный электромобиль и посмотреть, на что я сейчас способен. Опыт будет еще более особенным, поскольку я сяду за руль в Берлине — во время этапа в моей родной Германии.

После ухода из «Формулы-1» я стал более заинтересован в электромобилях и вижу в них потенциал, чтобы улучшить наше общество и нашу планету, так что я стал инвестором и акционером «Формулы-Е»", — сказал Росберг.

Ранее сообщалось, что этап «Формулы-Е» может пройти в России.