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Около 100 участников соберет стартовый этап чемпионата по кольцевым гонкам в Грозном
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Около 100 участников соберет стартовый этап чемпионата по кольцевым гонкам в Грозном 

ТАСС 1 час назад
Фото: Карельские вести
ГРОЗНЫЙ, 12 апреля. /ТАСС/. Первый этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) пройдет 14 и 15 апреля в Грозном на автодроме «Крепость Грозная». Болельщиков ждут 10 заездов с участием около 100 пилотов, сообщили в четверг ТАСС пресс-службе автодрома.
"В стартовом этапе Российской серии кольцевых гонок, который пройдет в эти выходные в Грозном, выступят около 100 спортсменов самых разных российских регионов, и среди них — пилоты чеченской команды AKHMAT Racing Team заявленные в двух зачетах. Выступать пилоты будут в трех группах: туринг класс, национальный и юниор. Для всех желающих лично посетить грандиозное открытие сезона вход бесплатный", — отметили в пресс-службе.
Кубок страны проводится в семь этапов, которые состоятся на автодромах Нижегородской и Смоленской областей, в Подмосковье, в Татарстане и Краснодарском крае. Финал, как и открытие, пройдет в столице Чечни.
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