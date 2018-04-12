Фернандо Алонсо: «Макларен» очень хорошо начал сезон"

Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо отметил хороший старт команды в сезоне. Однако, по словам испанца, есть аспекты, в которых конюшне надо прибавлять. На данный момент в Кубке конструкторов «Макларен» находится на третьей позиции, имея 22 очка в активе.

— Если оценивать факты, а не ощущения, мечты и желания, команда очень хорошо начала сезон. Конечно, есть области, в которых нужно прибавить. На тестах в Барселоне нам пришлось заниматься интеграцией силовой установки в шасси, решать возникшие проблемы, — цитирует f1news.ru Алонсо. — К сожалению, ситуация с надежностью может быстро измениться, но пока начало сезона можно считать позитивным.

Испанец также подчекрнул, что «Макларен» остается единственной командой, у которой не возникали проблемы во время гонок. После двух гонок — «Гран-при Австралии» и «Гран-при Бахрейна» — Алонсо с 16-ю очками занимает 4-ю строчку в личном зачете.