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Фернандо Алонсо: «Макларен» очень хорошо начал сезон"
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Фернандо Алонсо: «Макларен» очень хорошо начал сезон" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: autosport.com.ru
Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо отметил хороший старт команды в сезоне. Однако, по словам испанца, есть аспекты, в которых конюшне надо прибавлять. На данный момент в Кубке конструкторов «Макларен» находится на третьей позиции, имея 22 очка в активе.
— Если оценивать факты, а не ощущения, мечты и желания, команда очень хорошо начала сезон. Конечно, есть области, в которых нужно прибавить. На тестах в Барселоне нам пришлось заниматься интеграцией силовой установки в шасси, решать возникшие проблемы, — цитирует f1news.ru Алонсо. — К сожалению, ситуация с надежностью может быстро измениться, но пока начало сезона можно считать позитивным.
Испанец также подчекрнул, что «Макларен» остается единственной командой, у которой не возникали проблемы во время гонок. После двух гонок — «Гран-при Австралии» и «Гран-при Бахрейна» — Алонсо с 16-ю очками занимает 4-ю строчку в личном зачете.
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