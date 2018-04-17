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Фернандо Алонсо: «У нас такой же двигатель, как у „Ред Булла“, так что не нужно искать оправданий»
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Фернандо Алонсо: «У нас такой же двигатель, как у „Ред Булла“, так что не нужно искать оправданий» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Motorsport.com
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо остался доволен тем, как команда выглядела на «Гран-при Китая». Испанец отметил, что у "Рено" получилось создать мощный двигатель.
— Думаю, что сейчас слишком оптимистично думать о победе, — цитирует F1i Алонсо. — Но эта гонка показала потенциал двигателя. Это нас мотивирует. Теперь у нас есть доказательство того, что мы можем бороться за победу с этим двигателем, если сделаем хорошее шасси. Но это вопрос будущего. Нам нужно сократить разрыв и удвоить усилия в работе над шасси. Мы знаем, что нужно улучшать. У нас такой же двигатель, как у «Ред Булла», так что мы не должны искать оправданий.
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