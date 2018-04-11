Нико Хюлькенберг: «Объяснение Ферстаппеном причины аварии в квалификации кажется странным»

Пилот "Рено" Нико Хюлькенберг считает сомнительным объяснение Макса Ферстаппена о его аварии в квалификации «Гран-при Бахрейна». Голландец разбил свой «Ред Булл», после чего заявил, что не удержал машину, поскольку неожиданно двигатель «Рено» выдал мощность на 150 лошадиных сил больше, чем нужно.

— Мне было бы интересно узнать, откуда у него взялись дополнительные 150 лошадиных сил, — цитирует Speed Week Хюлькенберга. — Или «Ред Булл» тоже использует особый режим двигателя? Я никогда не сталкивался ни с чем подобным. И мне такое объяснение кажется странным.