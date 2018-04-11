WRC: Ожье доминирует на Корсике

Действующий пятикратный чемпион мира по классическим ралли Себастьен Ожье (Ford Fiesta WRC) продолжает штамповать победы на этапах WRС. Очередную, уже третью в текущем сезоне, он оформил в минувшее воскресенье на Корсике, где лидировал в асфальтовой гонке Tour de Corse 2018 с первого допа до финиша. Поклонники классических ралли напрасно лелеяли надежду на жесткую зрелищную схватку за победу между Ожье и Лёбом, вернувшимся в этом сезоне в Чемпионат мира. Уже на втором спецучастке девятикратный чемпион мира вылетел с трассы и оформил сход.

Потом Себастьен Лёб (Citroën C3 WRC) вернулся в гонку по системе Rally 2 и даже выиграл три спецучастка, но финишировал только 14-м с отставанием от соотечественника и тёзки в 21 минуту. А ближе всех к триумфатору — на расстоянии 36 секунд — финишировал эстонец Отт Тянак (Toyota Yaris WRC), для которого это второй призовой подиум в сезоне. Третье место занял лидер заводской команды Hyundai Тьерри Невилль (Hyundai i20 Coupe WRC).

Отметим и выступление Эсапекки Лаппи (Toyota Yaris WRC). 27-летний финн был самым активным и результативным среди всех гонщиков, показав лучшее время на четырех спецучастках, в том числе на финальном Power Stage, за что получил пять бонусных очков.

Результаты Ралли Корсики WRC 2018

Классификация пилотов в Чемпионате мира после четырех этапов

Себастьен Ожье (Ford Fiesta WRC) 83 Тьерри Невилль (Hyundai i20 WRC) 67 Отт Тянак (Toyota Yaris WRC) 45 Андреас Миккельсен (Hyundai i20 WRC) 41 Крис Мик (Citroen C3 WRC) 38 Эсапекка Лаппи (Toyota Yaris WRC) 36 Дани Сордо (Hyundai i20 WRC) 30 Яри-Матти Латвала (Toyota Yaris WRC) 29 …

Чемпионат продолжится гонкой Ралли Аргентины, которая пройдет 26-29 апреля.