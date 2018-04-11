Ещё
При новой схеме «Либерти» «Мерседес» потеряет 57 млн долларов, «Феррари» — 40
Далее:
Читайте также:
Ещё

При новой схеме «Либерти» «Мерседес» потеряет 57 млн долларов, «Феррари» — 40 

Чемпионат.com 2 часа назад
Издание Racefans, основываясь на собственных данных, рассчитало вероятные доходы команд Формулы-1 от продажи прав на телевизионные трансляции чемпионата мира при новой схеме распределения доходов, которую предлагает ввести «Либерти Медиа» с 2021 года. Согласно предложению «Либерти», у всех команд, кроме «Феррари», пропадут дополнительные бонусы, связанные с историческими достижениями. Бонусы «Феррари», сейчас достигающие 103 млн долларов, снизятся до 40 млн Кроме того разница в выплатах между первой и последней командами чемпионата станет ниже.
Издание подсчитало, как поменялись бы выплаты команд Формулы-1, если бы новая система была применена уже к сезону-2017. Сильнее всего пострадал бы «Мерседес», который потерял бы 56,8 млн долларов (правда, получил бы 10 дополнительных миллионов как моторист). Доходы «Феррари» упали бы почти на 40 млн, «Ред Булл» — на 44,5 млн, но в то же время вторая команда австрийцев «Торо Россо» дополнительно получит 33,2 млн, так что в целом «быки» сильно не пострадают. Также следует напомнить, что «Либерти» планирует ввести потолок бюджетов в размере 150 млн долларов.
Выплаты командам Формулы-1 по итогам сезона-2017. В млн долларов
«Феррари» — 195,2 (включая 103 млн бонусов)
«Мерседес» — 176,8 (включая 74 млн бонусов)
«Ред Булл» — 155,5 (включая 74 млн бонусов)
«Макларен» — 83,2 (включая 30 млн бонусов)
«Уильямс» — 80,9 (включая 10 млн бонусов)
«Форс Индия» — 74,4  «Рено» — 67,4  «Торо Россо» — 60,3  «Хаас» — 56,7  «Заубер» — 49,6.
Выплаты командам Формулы-1 по итогам сезона-2017 при новой схеме. В млн долларов
«Феррари» — 155,5 (включая 40 млн бонусов) (+ 10 млн как мотористу)
«Мерседес» — 120 (+ 10 млн как мотористу)
«Ред Булл» — 111  «Форс Индия» — 106,5  «Уильямс» — 102  «Рено» — 98 (+ 10 млн как мотористу)
«Торо Россо» — 93,5  «Хаас» — 89  «Макларен» — 84,5  «Заубер» — 80.
Чемпионат.com: последние новости
Гран-при Бахрейна: Феттель победил, Сироткин — 17-й Гасли признан гонщиком дня на Гран-при Бахрейна Сироткин — болельщикам: мы не опускаем руки, спасибо всем за поддержку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МОК разгорелся новый скандал13
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию6
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании179
ЧМ-2018 несет потери: в Россию не приедет Пеле3
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ2
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение