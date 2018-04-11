При новой схеме «Либерти» «Мерседес» потеряет 57 млн долларов, «Феррари» — 40

Издание Racefans, основываясь на собственных данных, рассчитало вероятные доходы команд Формулы-1 от продажи прав на телевизионные трансляции чемпионата мира при новой схеме распределения доходов, которую предлагает ввести «Либерти Медиа» с 2021 года. Согласно предложению «Либерти», у всех команд, кроме «Феррари» , пропадут дополнительные бонусы, связанные с историческими достижениями. Бонусы «Феррари», сейчас достигающие 103 млн долларов, снизятся до 40 млн Кроме того разница в выплатах между первой и последней командами чемпионата станет ниже.

Издание подсчитало, как поменялись бы выплаты команд Формулы-1, если бы новая система была применена уже к сезону-2017. Сильнее всего пострадал бы «Мерседес», который потерял бы 56,8 млн долларов (правда, получил бы 10 дополнительных миллионов как моторист). Доходы «Феррари» упали бы почти на 40 млн, «Ред Булл» — на 44,5 млн, но в то же время вторая команда австрийцев «Торо Россо» дополнительно получит 33,2 млн, так что в целом «быки» сильно не пострадают. Также следует напомнить, что «Либерти» планирует ввести потолок бюджетов в размере 150 млн долларов.

Выплаты командам Формулы-1 по итогам сезона-2017. В млн долларов

«Феррари» — 195,2 (включая 103 млн бонусов)

«Мерседес» — 176,8 (включая 74 млн бонусов)

«Ред Булл» — 155,5 (включая 74 млн бонусов)

«Макларен» — 83,2 (включая 30 млн бонусов)

«Уильямс» — 80,9 (включая 10 млн бонусов)

Выплаты командам Формулы-1 по итогам сезона-2017 при новой схеме. В млн долларов

«Феррари» — 155,5 (включая 40 млн бонусов) (+ 10 млн как мотористу)

«Мерседес» — 120 (+ 10 млн как мотористу)

«Ред Булл» — 111 «Форс Индия» — 106,5 «Уильямс» — 102 «Рено» — 98 (+ 10 млн как мотористу)

«Торо Россо» — 93,5 «Хаас» — 89 «Макларен» — 84,5 «Заубер» — 80.