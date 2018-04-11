При новой схеме выплат больше всех потеряют «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл»

Компания Liberty Media представила новый план перераспределения денежных средств в «Формуле-1», сообщает портал racefans.net. Команды лишатся большинства различных бонусов, а наиболее ощутимые потери ждут "Феррари" , «Мерседес» и «Ред Булл». Применить схему собираются уже с 2021-го года.

Так, например, «Феррари» будет получать меньше за исторический статус самой старой команды-участницы «Формулы-1». Если в прошлом году «конюшне» заплатили 68 миллионов долларов, то при новой схеме ей достанется всего 40. Изменения коснутся и призовых выплат, их сумма будет зависеть от того, какое место занимает команда в Кубке конструкторов. При этом распределение денег будет более равномерным: лидеры Кубка получат на пять процентов меньше, а вот уровень выплат середнякам и аутсайдерам останется прежним.