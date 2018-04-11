Ещё
При новой схеме выплат больше всех потеряют «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл»
Далее:
Читайте также:
Ещё

При новой схеме выплат больше всех потеряют «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Компания Liberty Media представила новый план перераспределения денежных средств в «Формуле-1», сообщает портал racefans.net. Команды лишатся большинства различных бонусов, а наиболее ощутимые потери ждут "Феррари", «Мерседес» и «Ред Булл». Применить схему собираются уже с 2021-го года.
Так, например, «Феррари» будет получать меньше за исторический статус самой старой команды-участницы «Формулы-1». Если в прошлом году «конюшне» заплатили 68 миллионов долларов, то при новой схеме ей достанется всего 40. Изменения коснутся и призовых выплат, их сумма будет зависеть от того, какое место занимает команда в Кубке конструкторов. При этом распределение денег будет более равномерным: лидеры Кубка получат на пять процентов меньше, а вот уровень выплат середнякам и аутсайдерам останется прежним.
Спорт-Экспресс: последние новости
Себастьян Феттель: "Машина вела себя превосходно" Льюис Хэмилтон: "Ферстаппен совершил глупый маневр" Льюис Хэмилтон: "Феррари" была слишком быстра"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МОК разгорелся новый скандал13
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию6
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании179
ЧМ-2018 несет потери: в Россию не приедет Пеле3
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ2
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение