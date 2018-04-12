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Фернандо Алонсо ищет будущего чемпиона «Формулы 1»
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Фернандо Алонсо ищет будущего чемпиона «Формулы 1» 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Двукратный чемпион «Формулы 1» Фернандо Алонсо намерен найти будущего чемпиона Королевских гонок — об этом он сообщил в своём Твиттере. А поиски будет вести в Китае — именно в Поднебесной испанский гонщик вместе с партнёрами Shanghai Yi Qian Communications, в течение ближайших пяти лет намерены построить здесь 40 картинговых трасс, которые помогут найти талантливых гонщиков. Причём первые 20 треков планируется открыть в уже течение ближайших трёх лет.
Сам Фернандо Алонсо начинал свою гоночную карьеру именно с картов. И у него уже есть школа картинга — он открыл её в 2015 году в испанском городке Ла Моргаль. Кроме этого двукратный чемпион «Формулы 1» является руководителем собственной киберспортивной команды
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