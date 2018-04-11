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«Макларен» вспомнил прорыв Сенны в Донингтоне 25 лет назад
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«Макларен» вспомнил прорыв Сенны в Донингтоне 25 лет назад 

Чемпионат.com 1 час назад
Британская команда Формулы-1 «Макларен» отметила 25-летие легендарной гонки Гран-при Европы Формулы-1 1993 года. В ней бразильский пилот команды Айртон Сенна за один первый круг прорвался с пятого места на первое и в итоге убедительно выиграл гонку с огромным отрывом ото всех преследователей.
После старта Сенна последовательно опередил Михаэля Шумахера на «Бенеттоне», Карла Вендлингера на «Заубере» и двух представителей «Уильямса» — Деймон Хилла и Алена Проста. В память об этом моменте «Макларен» выложил в своём твиттер-аккаунте видео первого круга Гран-при Европы.
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