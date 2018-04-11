Франц Тост: «Торо Россо» ждет, что обе машины регулярно будут попадать в десятку"

— Конечно, не обошлось без везения, проблемы были у Риккьярдо, Ферстаппена, Хэмилтона, — цитирует F1i Тоста. — Но гоночный темп Гасли был все время высоким, и он не допустил ошибок. Пит-стопы прошли хорошо, поэтому мы даже без каких-либо трудностей у топ-команд могли стать шестыми или седьмыми. Жду, что ко второй части сезона обе наши машины будут стабильно попадать в первую десятку. Это произойдет, если развитие двигателя и шасси останется стабильным.