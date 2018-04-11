Ещё
Франц Тост: «Торо Россо» ждет, что обе машины регулярно будут попадать в десятку"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Франц Тост: «Торо Россо» ждет, что обе машины регулярно будут попадать в десятку" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Глава «Торо Россо» Франц Тост рассчитывает, что команда будет регулярно попадать в первую десятку. В гонке «Гран-при Бахрейна» Пьер Гасли финишировал четвертым.
— Конечно, не обошлось без везения, проблемы были у Риккьярдо, Ферстаппена, Хэмилтона, — цитирует F1i Тоста. — Но гоночный темп Гасли был все время высоким, и он не допустил ошибок. Пит-стопы прошли хорошо, поэтому мы даже без каких-либо трудностей у топ-команд могли стать шестыми или седьмыми. Жду, что ко второй части сезона обе наши машины будут стабильно попадать в первую десятку. Это произойдет, если развитие двигателя и шасси останется стабильным.
Спорт-Экспресс: последние новости
Нико Хюлькенберг: "Объяснение Ферстаппеном причины аварии в квалификации кажется странным" Льюис Хэмилтон: "Феррари" была слишком быстра" Механик "Феррари" прошел "прогревочный круг". Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA обвинило Россию в даче взятки главе IBU12
Липницкая опубликовала откровенное фото3
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»51
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение