Ещё
Феттель показал лучшее время в третьей практике Гран-при Китая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Феттель показал лучшее время в третьей практике Гран-при Китая 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей практике Гран-при «Формулы-1» в Китае, сообщает "Советский спорт".
Лучшее время немецкого гонщика — одна минута 33,018 секунды. Второй результат показал еще один пилот «Феррари» Кими Райкконен (отставание 0,451 секунды), а третье — Валттери Боттас из «Мерседеса» (+0.451).
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин стал десятым, проехав лучший круг за одну минуту 34,741 секунды.
Формула-1. Гран-при Китая. 3-я практика
1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 1:33.018  2. Кими Райкконен ("Феррари") — +0.451  3. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0.743  4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0.951  5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +1.039  6. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +1.311  7. Серхио Перес ("Форс Индия") — +1.427  8. Эстебан Окон ("Форс Индия") — +1.438  9. Карлос Сайнс-младший ("Рено") — +1.564  10. Сергей Сироткин ("Уильямс") — +1.723  11. Нико Хюлькенберг ("Рено") — +1.823  12. Фернандо Алонсо ("Макларен") — +1.833  13. Стоффель Вандорн ("Макларен") — +1.959  14. Брендон Хартли ("Торо Россо") — +1.973  15. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — +2.043 4  16. Пьер Гасли ("Торо Россо") — +2.061  17. Лэнс Стролл ("Уильямс") — +2.357  18. Шарль Леклер ("Заубер") — +2.479  19. Маркус Эрикссон ("Заубер") — +2.661  20. Ромен Грожан ("Хаас") — +2.738.
Газета.Ru: последние новости
"Феррари" провела расследование инцидента со сбитым механиком Сбитому Райкконеном механику "Формулы-1" диагностирован перелом Феттель рассказал о предстоящем этапе Формулы-1 в Китае
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Бушманов: «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение