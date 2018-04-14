Феттель показал лучшее время в третьей практике Гран-при Китая 

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей практике Гран-при «Формулы-1» в Китае, сообщает "Советский спорт".
Лучшее время немецкого гонщика — одна минута 33,018 секунды. Второй результат показал еще один пилот «Феррари» Кими Райкконен (отставание 0,451 секунды), а третье — Валттери Боттас из «Мерседеса» (+0.451).
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин стал десятым, проехав лучший круг за одну минуту 34,741 секунды.
Формула-1. Гран-при Китая. 3-я практика
1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 1:33.018 2. Кими Райкконен ("Феррари") — +0.451 3. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0.743 4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0.951 5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +1.039 6. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +1.311 7. Серхио Перес ("Форс Индия") — +1.427 8. Эстебан Окон ("Форс Индия") — +1.438 9. Карлос Сайнс-младший ("Рено") — +1.564 10. Сергей Сироткин ("Уильямс") — +1.723 11. Нико Хюлькенберг ("Рено") — +1.823 12. Фернандо Алонсо ("Макларен") — +1.833 13. Стоффель Вандорн ("Макларен") — +1.959 14. Брендон Хартли ("Торо Россо") — +1.973 15. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — +2.043 4 16. Пьер Гасли ("Торо Россо") — +2.061 17. Лэнс Стролл ("Уильямс") — +2.357 18. Шарль Леклер ("Заубер") — +2.479 19. Маркус Эрикссон ("Заубер") — +2.661 20. Ромен Грожан ("Хаас") — +2.738.